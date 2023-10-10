О чем плачет Ольга Бузова: звезда дала откровенное интервью — рассказала все как есть

Ольга Бузова не сходит с экранов уже 20 лет. За это время она успела вырасти из звезды шоу «Дом-2» в популярную певицу и телеведущую. Карьере Ольги может позавидовать любой. Но вот личную жизнь знаменитости до сих пор нельзя назвать удачной.

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Ольга была один раз замужем. Ее супругом стал футболист Дмитрий Тарасов. Брак продлился всего 5 лет: с 2012 по 2016 год. А скандальный разрыв до сих не дает покоя всем его участникам. Нет-нет да и всплывут новые обиды и претензии.

После развода Дмитрий Тарасов быстро женился. К настоящему моменту он успел обзавестись тремя общими детьми с новой супругой. К слову, его жена Анастасия Костенко сейчас беременна в четвертый раз. А вот Ольга так и не встретила свою половинку. И это ее очень печалит.

В одном из последних интервью артистка честно призналась, что ей хочется простого женского счастья. А на вопрос, из-за чего она плакала в последний раз, Бузова ответила, что из-за мужчины.

«Из-за мужчины. Я очень хочу настоящей любви, жду ее. Мечтаю о простом женском счастье: чтобы был он и я, были мы, а между нами — взаимопонимание, поддержка, доверие. Верю, что все это будет» — сказала Ольга.

Источник: hellomagrussia.ru