Стало известно, кто подал в суд на Пугачеву и Орбакайте: он же судился с Киркоровым

На Аллу Пугачеву и ее дочь Кристину Орбакайте подал в суд профессиональный сутяжник, 53-летний житель города Балаково Саратовской области Анатолий Рыськов, сообщает МК.ru.

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По данным издания, о нем на родине ходят легенды. Дескать, Рыськов умело зарабатывает деньги на судебных делах, изучив досконально законы Российской Федерации. Часто люди не хотят вступать с ним в затяжные судебные конфликты и дают «отступные».

Сейчас он предъявил Алле Борисовне и ее старшей наследнице, что якобы их пирс мешает выходу людей к реке для ловли рыбы. Иск подан в Солнечногорский городской суд и уже принят к производству.

Рыськов требует «обязать обеспечить свободный доступ к береговой полосе водного объекта путем сноса сооружений, расположенных в фактических границах земельных участков, принадлежащих ответчикам». Заседание состоится 31 октября.

Любопытно, что ранее с аналогичным иском Анатолий Рыськов уже обращался в суд, ответчиком в прошлый раз выступал Филипп Киркоров. Музыканту удалось выйти из этой битвы победителем, поскольку суд вынес решение в его пользу.