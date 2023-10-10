Меладзе после развода с Брежневой продал дом на Рублевке: концы обрезаны

В начале октября Вера Брежнева сообщила своим поклонникам, что она разошлась с Константином Меладзе. О разладе в их семье слухи ходили давно, но только сейчас звезда решилась на откровения.

Она призналась, что сильно переживала после того, как семейная жизнь дала трещину, и долгое время не могла улыбаться. В настоящий момент она пытается выстроить свою жизнь, находясь в моменте, не делая планов на будущее.

Судя по всему, экс-супругам все-таки удалось сохранить хорошие отношения, поскольку Константин Меладзе продолжает анонсировать творческие новинки Веры Брежневой на странице своего продюсерского центра в соцсетях.

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