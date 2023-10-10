Меладзе после развода с Брежневой продал дом на Рублевке: концы обрезаны

В начале октября Вера Брежнева сообщила своим поклонникам, что она разошлась с Константином Меладзе. О разладе в их семье слухи ходили давно, но только сейчас звезда решилась на откровения.
Она призналась, что сильно переживала после того, как семейная жизнь дала трещину, и долгое время не могла улыбаться. В настоящий момент она пытается выстроить свою жизнь, находясь в моменте, не делая планов на будущее.
Судя по всему, экс-супругам все-таки удалось сохранить хорошие отношения, поскольку Константин Меладзе продолжает анонсировать творческие новинки Веры Брежневой на странице своего продюсерского центра в соцсетях.
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Сейчас стало известно, что продюсер избавился от дома на Рублевке после развода с певицей. Особняк в 700 кв.м расположен на участке 36 соток, в нем есть камин, хаммам, спортзал, итальянские обои и мебель ручной работы.
Покупатель уже внес задаток за недвижимость и оформляет необходимые документы. Сделку контролирует мама Константина Меладзе Нелли Меладзе. Имя нового владельца пока неизвестно. Сообщается, что за особняк он отдал знаменитой семье 350 миллионов рублей.
По материалам Mash