«Пугачева – старуха, хамка»: Худяков сорвался на певицу, которая не жалеет своих детей в Израиле

Роман Худяков поразился позиции Аллы Пугачевой, которая несмотря на ситуацию в Израиле, решила оставаться там с дочкой Лизой и сыном Гарри.
Политик убежден, что трепетная мать должна принять совсем другое решение, тем более что в России народную артистку все равно бы приняли и простили.
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«Пугачева – старуха, потерявшая голос, хамка, улетевшая к своим деньгам в иностранных банках вместо того, чтобы поддержать Россию. Но неизвестно кем рожденные дети этой пары в чем виноваты?!» - поразился Худяков.
В своих соцсетях он написал, что стариков и детей стоит спасать в любых ситуациях, независимо от их национальности.