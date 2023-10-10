«Пугачева – старуха, хамка»: Худяков сорвался на певицу, которая не жалеет своих детей в Израиле

Роман Худяков поразился позиции Аллы Пугачевой, которая несмотря на ситуацию в Израиле, решила оставаться там с дочкой Лизой и сыном Гарри.

Политик убежден, что трепетная мать должна принять совсем другое решение, тем более что в России народную артистку все равно бы приняли и простили.

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