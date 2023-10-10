Роман Костомаров протестирует отечественные бионические протезы: первые в России

Роман Костомаров будет тестировать российские протезы, сделанные в нашем «Сколково».
Напомним, знаменитый фигурист лишился из-за тяжелой болезни конечностей. Сколковские ученые предложили ему новейшую разработку механических стоп.
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Они надеются, что их протезы удовлетворят все потребности спортсмена и значительно облегчат его тренировки.
Российские протезы будут стоить меньше западных на 30-40% и на 10% дешевле китайских.
«Мы уже договорились, что будем тестировать стопы — для лучшей ходьбы, для лучших ощущений. Нет пределов совершенству для более комфортной ходьбы», — заявил Костомаров aif.ru.