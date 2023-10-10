Роман Костомаров протестирует отечественные бионические протезы: первые в России

Роман Костомаров будет тестировать российские протезы, сделанные в нашем «Сколково».

Напомним, знаменитый фигурист лишился из-за тяжелой болезни конечностей. Сколковские ученые предложили ему новейшую разработку механических стоп.

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Они надеются, что их протезы удовлетворят все потребности спортсмена и значительно облегчат его тренировки.

Российские протезы будут стоить меньше западных на 30-40% и на 10% дешевле китайских.