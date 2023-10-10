Илья Авербух раскрыл, почему «Ледниковый период» сняли с эфира: «Приоритеты расставлены»

Телезрители привыкли каждую осень собираться у голубых экранов и болеть за смелых артистов и певцов, вставших на коньки в шоу «Ледниковый период». Однако в этом сезоне проект был снят с эфира. Продюсер телешоу Илья Авербух объяснил, почему это произошло.

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Фигурист отметил, что такое уже было, когда «Ледниковый период» переставали показывать. Но сейчас ситуация беспрецедентная – российских фигуристов не допускают до международных стартов. И правильнее, считает Авербух, освещать внутренние соревнования, дабы поддерживать спортивный дух наших фигуристов.

«Важнее показывать их, чтобы каждый этап Гран-при был настоящим событием для зрителей, чтобы популяризировать спортивный дух и поддержать наших спортсменов, которые не могут представлять страну на международных соревнованиях. Так что сейчас приоритеты расставлены грамотно», - убежден Авербух.

Продюсер надеется, что шоу когда-нибудь вернется. По крайней мере, он готов сразу же откликнуться, если поступит предложение от Первого канала.

По материалам сайта kp.ru