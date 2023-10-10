Распустила волосы до пояса, взобралась с ногами на диван: златовласка Лиза Галкина в Израиле заметно выросла - уже не малышка

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* сменили вместе с семьей место жительства и теперь растут, взрослеют вдали от глаз российских поклонников. Если раньше артист регулярно показывал, как складывается жизнь двойняшек, то с переездом в Израиль прекратил это делать.

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Поэтому поклонники семейства сильно удивились, увидев, как подросли дети Пугачевой за все это время жизни на чужбине. Шоумен сфотографировал наследников на диване, Лиза взобралась с ногами, распустила длинные волосы и улыбнулась в кадре.