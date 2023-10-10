Илана Юрьева сверкнула интимным в топе без пуш-ап с кружевным декольте

Актриса из «Уральских пельменей» Илана Юрьева этим летом возобновила занятия румбой, которые прерывала из-за травмы ноги. Это позволило ей раскрепоститься, причем, не только на паркете, но и далеко за его пределами.

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Илана показала закулисные сборы перед выходом на сцену и не постеснялась продемонстрировать откровенный ракурс своего декольте. облачившись в кроп-топ с кружевами в области бюста, Юрьева сверкнула интимным местом прямо в кадре.