Собственная собака покусала Ольгу Орлову из-за ребенка: вцепилась в ногу прямо дома

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова пожаловалась подписчикам в соцсетях, что ее укусила собственная собака. Причем, сделала это любимица Дина, помощница-нянька. Все давно умилялись, что четвероногая приняла новорожденную дочку звезды за свое потомство и стала охранницей для нее.

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Однако, закончилось это тем, что в один прекрасный день у собаки сдали нервы, и она впилась хозяйке в голень. Орлова сама рассказала, как это случилось.

«Дина охраняла манеж Ани, в котором никого не было, я подошла взять ее спать, и Дина маму укусила. Вот так вот. Через спортивные штаны впилась в ногу», - поведала Орлова.

Тем не менее, обращаться больницу Орлова не стала. И чем сейчас обернулась эта история, теледива пока не сообщила.