Критик Соседов объяснил, надо ли прощать Пугачеву: «Ты без этой страны ничто и никто»

Алла Пугачева с семьей покинула страну еще полтора года назад, но до сих пор ее поступок вызывает в людях эмоции. Эмигрантку то и дело вспоминают, причем, не самыми лестными словами.
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Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что прощать уехавшей Примадонне отъезд и то, что она после него наговорила, нельзя. Поскольку считает, что это было предательством с ее стороны.
«Нельзя прощать предательство. Тем более если ты большой артист или был им когда-то. И наплевал на свою страну, которая тебе дала все: славу, успех, деньги. И ты без этой страны ничто и никто, и звать тебя никак. И ты потом называешь людей этой страны, которые тебя сделали тем, кем ты стала, рабами и холопами», - высказался на YouTube-шоу Fametime TV Соседов.