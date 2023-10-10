Критик Соседов объяснил, надо ли прощать Пугачеву: «Ты без этой страны ничто и никто»

Алла Пугачева с семьей покинула страну еще полтора года назад, но до сих пор ее поступок вызывает в людях эмоции. Эмигрантку то и дело вспоминают, причем, не самыми лестными словами.

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Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что прощать уехавшей Примадонне отъезд и то, что она после него наговорила, нельзя. Поскольку считает, что это было предательством с ее стороны.