Перенесший инфаркт Юрий Шевчук вышел на связь: «Прохожу курс реабилитации»

Сообщения о том, что лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда этой осенью, страшно перепугали поклонников артиста. 66-летний музыкант попал в больницу с ударом в сентябре. После этого коллективом было принято решение о переносе больших зарубежных гастролей – так широкой публике стало известно о состоянии здоровья звезды.

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Сам Шевчук рассказал, как сейчас себя чувствует. Артист дал понять, что все уже не так худо.

«Чувствую себя неплохо, прохожу курс реабилитации. Всем мира и добра!» - сообщил News.ru о своем самочувствии артист.

За нынешнюю осень это уже второй случай инфаркта среди звезд. Ранее в реанимацию угодил 63-летний Игорь Николаев. Ему провели серьезную операцию, по слухам, сейчас артист дома. Но в конце октября собирается уже на сцену.