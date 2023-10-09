Постройневшая Нюша в леопардовых колготках сразила народ: тряпица едва прикрыла сокровенное

Нюша уже больше 15 лет выступает на сцене. Она остается популярной исполнительницей. В свои 33 года певица не только строит карьеру, но и растит двоих детей: дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Она переехала в Дубай, так как там хороший климат и ее мужу Игорю Сивову в ОАЭ проще вести бизнес. Но недавно и сама звезда вернулась к выступлениям после декрета. Она снова блистает в смелых нарядах.
На этот раз Нюша спела свои хиты перед большой аудиторией. Для такого случая она выбрала откровенный образ. Певица в леопардовых колготках и боди подчеркнула свои постройневшие формы. Юбка-парео едва прикрыла ее бедра. Артистка продемонстрировала точеные ножки и свои упругие бедра перед народом.
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Поклонники были поражены тем, что увидели. Одни восхитились фигурой знаменитости. Другие посчитали, что она перестаралась и потеряла свой шарм. «Вот это кошечка», «До чего красивая», «Ой, ножки-спички», «А где сочная Нюша, которая трясла пышками?», «Ого, совсем сухая стала», «Ноги остались и все», — прокомментировали кадры в Сети.