Постройневшая Нюша в леопардовых колготках сразила народ: тряпица едва прикрыла сокровенное

На этот раз Нюша спела свои хиты перед большой аудиторией. Для такого случая она выбрала откровенный образ. Певица в леопардовых колготках и боди подчеркнула свои постройневшие формы. Юбка-парео едва прикрыла ее бедра. Артистка продемонстрировала точеные ножки и свои упругие бедра перед народом.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».