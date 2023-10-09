Валя Карнавал оголила рельефные формы на пикантном фото: рукой прижала свои «мячики»

В кадре Валя предстала в микрошортиках. Она даже задрала майку, прижав рукой свою грудь. Блогерша решила похвастаться свои рельефным прессом. Шортики едва туго облегали ее выпуклости фигуры. При этом певица была без укладки, с взъерошенными волосами. Она продемонстрировала пирсинг в пупке и свои татуировки.

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