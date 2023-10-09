Валя Карнавал оголила рельефные формы на пикантном фото: рукой прижала свои «мячики»

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она стала популярным блогером в России. В 21 год певица уже носит дорогостоящи наряды и ездит на роскошных автомобилях. Не так давно она рассталась с женихом. После этого артистка стала чаще оголять свои прелести. Она похудела на 13 килограммов. На этот раз звезда решила выложить пикантное фото.
В кадре Валя предстала в микрошортиках. Она даже задрала майку, прижав рукой свою грудь. Блогерша решила похвастаться свои рельефным прессом. Шортики едва туго облегали ее выпуклости фигуры. При этом певица была без укладки, с взъерошенными волосами. Она продемонстрировала пирсинг в пупке и свои татуировки.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены. Многие осыпали комплиментами артистку. «Самая шикарная», «Сногсшибательная красотка», «Ох, вот это формы», «Просто бесподобная», «Фигурка вызывает изумление», «Стала такой милашкой», «Как сильно похудела», «Красивее пресса просто нет», — стали писать пользователи Сети.