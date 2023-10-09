Бодипозитив во всей красе: Клава Кока в прозрачном платье без стеснения оголила пополневшие формы, поразив народ

На публике Клава щегольнула в прозрачном платье-сетке. Ее прелести прикрывал лишь том и мини-юбка в цвете Барби. Певица продемонстрировала свои пышные формы во всей красе. Она не только выступила, исполнив хиты, но и пообнималась с бойфрендом в гримерке. А поклонники стали подозревать ее в беременности. Однако многие посчитали, что она просто поправилась и похорошела.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».