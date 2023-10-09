Бодипозитив во всей красе: Клава Кока в прозрачном платье без стеснения оголила пополневшие формы, поразив народ

Клава Кока уже давно выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в стране. Недавно блондинка нашла любовь с помощью шоу «Сердце Клавы». Она успела отдохнуть с Александром Повериным, а на днях вместе с избранником артистка отметилась в Кремле на праздновании 27-летия Муз-ТВ. У звезды был заметен выпирающий животик.
На публике Клава щегольнула в прозрачном платье-сетке. Ее прелести прикрывал лишь том и мини-юбка в цвете Барби. Певица продемонстрировала свои пышные формы во всей красе. Она не только выступила, исполнив хиты, но и пообнималась с бойфрендом в гримерке. А поклонники стали подозревать ее в беременности. Однако многие посчитали, что она просто поправилась и похорошела.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Но спустя несколько дней Клава решила прокомментировать сплетни. Она подтвердила, что набрала вес в отпуске.
«Если честно, вообще пофиг. Я живой человек, имею право поправиться, имею право похудеть. И вообще, я не люблю себе в чем-то отказывать, потому что я живу, наслаждаюсь жизнью. Как вы знаете, недавно была в Европе. И как я могла пройти мимо вот этих спагетти, пасты, пиццы — всего этого калорийного. Нет, я не хочу и вам того же желаю», – заявила звезда.