Агата Муцениеце в платье-майке засветила свои прелести в Геленджике: нижнего белья не оказалось

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она регулярно снимается в новых проектах. В этом году звезда сериала «Закрытая школа» стала играть в кабаре-театре. Она похудела и обновила гардероб. Теперь артистка чаще предстает в смелых нарядах. Она уже три года состоит в разводе с Павлом Прилучным и не торопится заводить новые отношения.
На днях Агата оказалась в Геленджике. Там она снимается в новом проекте. Но иногда актриса находит время на отдых. На этот раз она выложила кадр, который был сделан на лодке. Экс-жена Прилучного красовалась в белом платье-майке. Она подчеркнула свои точеные формы. Муцениеце отказалась от нижнего белья. Она засветила грудь во всей красе.
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«Фотокарточки из Геленджика. Октябрь, 2023», — заявила она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами. «Всем бы так без макияжа и фильтров выглядеть», «Вот это фигурка! Какая молодец», «Развод Агате пошел на пользу. Расцвела, раскрылась!», «Агата, ты просто нереально красивая, естественная и женственная», — прокомментировали пост подписчики.