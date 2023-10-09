Агата Муцениеце в платье-майке засветила свои прелести в Геленджике: нижнего белья не оказалось

На днях Агата оказалась в Геленджике. Там она снимается в новом проекте. Но иногда актриса находит время на отдых. На этот раз она выложила кадр, который был сделан на лодке. Экс-жена Прилучного красовалась в белом платье-майке. Она подчеркнула свои точеные формы. Муцениеце отказалась от нижнего белья. Она засветила грудь во всей красе.

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