«В аэропорту чуть потолкались»: Глюкоза смогла выбраться с детьми из Израиля, где два дня просидела в бомбоубежище

Наталья Чистякова-Ионова, которая больше известна как Глюкоза, много лет строит карьеру певицы и актрисы. При этом она мама дочек — Лидии и Веры. Недавно артистка прилетела в Израиль с наследницами и своим мужем бизнесменом Александром Чистяковым. Они собирались посетить концерт популярного исполнителя Бруно Марса. Но из-за произошедшего в стране из планы были нарушены.
О том, что случилось, поведала Ксения Собчак, которая дружит с Глюкозой много лет. Она выложила фото певицы и ее детей, которое было сделано в бомбоубежище в Израиле. Журналистка отметила, что артистка с семьей находится там уже два дня.
Спустя сутки Наталья все же смогла покинуть страну и вернуться в Россию. В соцсети она сообщила, что благополучно добралась до дома.
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Глюкоза с дочками. Фото: соцсети звезды
На связь Глюкоза вышла из машины. Она уже выглядела более бодрой. Певица накрасилась и причесалась. Рядом с ней сидела дочка.
«Любименькие, всем привет! Спасибо вам большое за переживания! Столько звонков, СМС-сообщений. Не знала, что так все волнуются. Мы дома, в Москве. Все хорошо. Настроение нормальное. Долетели хорошо, в аэропорту чуть потолкались, но в целом все окей. Слава Богу, дома!» — сказала звезда.
Поклонники были рады тому, что артистка с родными смогла вернуться домой. Примечательно, что в Израиле находятся многие российские селебрити, включая Аллу Пугачеву с семьей.