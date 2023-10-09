«В аэропорту чуть потолкались»: Глюкоза смогла выбраться с детьми из Израиля, где два дня просидела в бомбоубежище

О том, что случилось, поведала Ксения Собчак, которая дружит с Глюкозой много лет. Она выложила фото певицы и ее детей, которое было сделано в бомбоубежище в Израиле. Журналистка отметила, что артистка с семьей находится там уже два дня.

Спустя сутки Наталья все же смогла покинуть страну и вернуться в Россию. В соцсети она сообщила, что благополучно добралась до дома.

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