Рудова в купальнике обнажила свои сочные округлости фигуры: стянула ткань, показав «бугры страсти»

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она регулярно снимается в кино. Актриса не скрывает, что много внимания уделяет своей фигуре. Она регулярно занимается спортом и следит за питанием. Примечательно, что в свои 40 лет блондинка все еще не замужем. При этом она часто дразнит фанатов, демонстрируя достоинства фигуры.
На этот раз Рудова решила выложить пикантный кадр. Она позировала в купальнике на тонких бретельках, подчеркнув свои округлые выпуклости фигуры. Потом актриса сжала руками ткань, оттянув ее вниз. Она продемонстрировала грудь в слишком глубоком декольте, едва не показав слишком много.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены тому, как выглядит артистка. Многие осыпали комплиментами звезду сериала «Татьянин день».
«Вау, вот это фигура», «Просто куколка», «Самый шикарный вид», «Ого, прям бесподобная», «Прям бесподобный вид», «Хороша со всех сторон», — стали писать подписчики.