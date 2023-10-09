Рудова в купальнике обнажила свои сочные округлости фигуры: стянула ткань, показав «бугры страсти»

На этот раз Рудова решила выложить пикантный кадр. Она позировала в купальнике на тонких бретельках, подчеркнув свои округлые выпуклости фигуры. Потом актриса сжала руками ткань, оттянув ее вниз. Она продемонстрировала грудь в слишком глубоком декольте, едва не показав слишком много.

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