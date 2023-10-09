Застряла в латексных чулках и стала кричать: Бузова оказалась в неловкой ситуации, представ без штанов на глазах публики

На этот раз Бузова снова поразила народ. Она поделилась кадрами из гримерки. Артистка оказалась в неловкой ситуации. Она сидела на стуле без штанов и задрала ногу, на которую пытался натянуть латексный чулок ее стилист Никита Карстен. При этом телеведущая кричала и корчилась. Окружающие были поражены тому, что увидели.

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