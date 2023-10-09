Застряла в латексных чулках и стала кричать: Бузова оказалась в неловкой ситуации, представ без штанов на глазах публики

Ольга Бузова уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает давать концерты и выпускать новые песни. Недавно артистка завоевала новые награды на премии «Жара Media Awards» Примечательно, что она также выступила на публике. Многие заметили, что она поправилась. При этом звезда продолжает носить смелые наряды.
На этот раз Бузова снова поразила народ. Она поделилась кадрами из гримерки. Артистка оказалась в неловкой ситуации. Она сидела на стуле без штанов и задрала ногу, на которую пытался натянуть латексный чулок ее стилист Никита Карстен. При этом телеведущая кричала и корчилась. Окружающие были поражены тому, что увидели.
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«А это что вообще? Рукав или что это? Это носок?» — спрашивали люди.
«Нет, это перчатка», — пошутил стилист.
«Это носок, так даже пятка есть! А можно было кремом смазать, чтобы натянуть? Е-мае! Вот такого я еще точно не видела! С вами все впервые», — добавила женщина в гримерке.
Образ получился достаточно смелым. Ольга надела платье в пол с разрезом металического цвета. Она дефилировала на каблуках. Ее лук также дополняли латексные перчатки. Поклонники посчитали образ вульгарным. А некоторые даже сравнили ее с Анной Айсти.
«Какая-то прям устрашающая походка», «Где-то икает Айсти», Как ее в это впихнули?«, «Очень дешевый наряд», «Латекс все портит», «Когда ей купят нормальные вещи?» — стали писать в Сети.