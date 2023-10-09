«Куколка уже»: Кудрявцева и Макаров засняли пятилетнюю дочку с голливудской укладкой на фотосессии — ослепительная

На этот раз Лера и Игорь сводили малышку на фотосессию. Хоккеист заснял дочку в кресле у визажиста и стилиста по волосам. Крохе сделали укладку в голливудском стиле с пышными волнами белокурых волос. Мария хлопала глазками и улыбалась. Все вокруг восхитились тем, как она выглядит.

«Нравится тебе? Интересно получилось. Ты какая-то куколка уже как будто бы! Прям принцесса!» – заявила ей мама.

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