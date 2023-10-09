«Куколка уже»: Кудрявцева и Макаров засняли пятилетнюю дочку с голливудской укладкой на фотосессии — ослепительная

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести передачи на телевидении. Блондинка не перестает восхищать поклонников тем, как молодо выглядит в 52 года. При этом она успевает строить карьеру и растить дочку Марию с мужем Игорем Макаровым. Наследнице звезды уже пять лет. Она уже во многом похожа на маму.
На этот раз Лера и Игорь сводили малышку на фотосессию. Хоккеист заснял дочку в кресле у визажиста и стилиста по волосам. Крохе сделали укладку в голливудском стиле с пышными волнами белокурых волос. Мария хлопала глазками и улыбалась. Все вокруг восхитились тем, как она выглядит.
«Нравится тебе? Интересно получилось. Ты какая-то куколка уже как будто бы! Прям принцесса!» – заявила ей мама.
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Поклонники были сражены кадрами. Многие отметили, что девочка очень похожа на свою маму. Другие отметили, что Мария даже обладает красотой не менее яркой, чем дочка Аллы Пугачевой Лиза.
«Ну какая она прекрасная», «Просто красотка», «Вот она, неподдельная красота», «Ох, вот это прелесть», «Чуть не спутала с дочкой Пугачевой», «Очаровательная», «Точно принцесса», «Хорошенькая», – стали писать подписчики.