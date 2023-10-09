Молодая жена Саши Гобозова прошлась по Алиане Устиненко после ареста, сравнив ее с шакалом

Жена бывшего участника «Дома-2» Саши Гобозова Светлана вышла на связь впервые после его ареста.
Светлана фактически обвинила экс-супругу Александра Гобозова Алиану Устиненко в распространении ложных сведений. В своей публикации в микроблоге Светлана не называет имени Алианы, но всем и так понятно, о ком идет речь. Ведь это именно Алиана Устиненко рассказала в Сети, что Саша Гобозов был задержан и угодил на несколько суток в тюрьму из-за отказа платить девушке, оказавшей ему интим-услуги.
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Жена Саши Гобозова сравнила Алиану Устиненко с шакалом.
«Друзья, меньше слушайте шакалов, пытающихся на самых святых вещах закидать дерьмом, особенно некогда своих же близких людей. И создать волну хайпа на том, чего они достоверно знать не могут по определению, не боясь ни бога, ни черта. Всех нормальных людей обнимаю всей душой», — написала жена Гобозова в микроблоге.