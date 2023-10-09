Стало известно о тяжелой болезни лидера группы ДДТ Юрия Шевчука

66-летний музыкант, солист группы ДДТ Юрий Шевчук попал в больницу с инфарктом. О тяжелой болезни Юрия Шевчука сообщили представители коллектива.
Инфаркт Юрий Шевчук перенес в сентябре. Врачи уже поставили Юрия Шевчука на ноги. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Музыкант проходит курс реабилитации, чтобы полностью восстановиться после болезни.
Из-за этого ранее запланированные концерты группы ДДТ переносятся на более поздние сроки.
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«Переносятся ранее запланированные концерты ДДТ. Изменения коснутся выступлений в Тель-Авиве, Белграде, Лимассоле, Дубае. Но все купленные билеты останутся действительными, они не требуют обмена», — сообщили организаторы поклонникам Юрия Шевчука и группы ДДТ.
По материалам kp.ru