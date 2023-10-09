Стало известно о тяжелой болезни лидера группы ДДТ Юрия Шевчука

66-летний музыкант, солист группы ДДТ Юрий Шевчук попал в больницу с инфарктом. О тяжелой болезни Юрия Шевчука сообщили представители коллектива.

Инфаркт Юрий Шевчук перенес в сентябре. Врачи уже поставили Юрия Шевчука на ноги. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Музыкант проходит курс реабилитации, чтобы полностью восстановиться после болезни.

Из-за этого ранее запланированные концерты группы ДДТ переносятся на более поздние сроки.

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