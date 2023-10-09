Из дома Вячеслава Зайцева пропали украшения покойного модельера — есть подозреваемый

Со дня смерти великого модельера Вячеслава Зайцева миновало более 5 месяцев. Однако разговоры о его активах по-прежнему не утихают. Завещание кутюрье вот-вот вступит в силу. Ждать осталось недолго. Но достанется ли имущество законному наследнику? Ведь уже сейчас стали пропадать ценные вещи.

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О краже заявила внучка Вячеслава Михайловича. Со слов Маруси, из дома покойного кутюрье исчезли дорогие украшения. Среди них брошь, запонки и часы Cartier. Пропажу драгоценностей заметил сын модельера, когда разбирал вещи своего отца.

К сожалению, в помещении не были установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому неизвестно, кто именно умыкнул ценности. Однако Маруся в этом вопросе непреклонна. Она уверена, что к пропаже причастен директор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин. Об этом девушка заявила в студии программы «Звезды сошлись».

Сам Головин отреагировал на обвинения спокойно. Конечно, он сказал, что ничего не брал и вообще сомневается в том, что у модельера были драгоценности. Со слов мужчины, Вячеслав Михайлович был равнодушен к такого рода ценностям.

«Его волновала только форма. Бриллианты он никогда не хранил, был к ним равнодушен. Не носил дорогих часов. Вам всегда казалось, что они у него есть, потому что Вячеслав мог из ничего сделать конфетку. Говорить о том, что был саквояж с бриллиантами — смешно», — заявил Головин в ответ на обвинения внучки кутюрье.

Источник: шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ