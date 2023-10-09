Александрова — о муже, открытых изменах, свободных отношениях: «Нам сложно быть честными»

Марина Александрова, приобретшая особую популярность благодаря исполнению главной роли в многосерийном фильме «Екатерина», снялась в неоднозначном сериале.

В «Открытом браке» она играет женщину, которая выбрала интересный способ вернуть былую страсть в отношениях – начать изменять мужу. В свою очередь супругу тоже позволилось ходить на сторону. Эта роль вызвала немало обсуждений среди поклонников.

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Александрова заявила, что ничуть не осуждает своих героев, полагая, что каждая семья может выбирать свой концепт союза. Однако сама бы она, как и ее муж, никогда бы не пошли на это.

«Я очень благодарна, что этот проект случился в моей жизни, он произвел какой-то бум. Об этом говорят мне и коллеги, и зрители. Кто-то благодарил, потому что набрался мужества обсудить с мужем острые вопросы, кто-то иначе взглянул на сложившуюся в семье ситуацию. Мы очень закрытая нация. Нам сложно быть честными даже с собой», — рассказала актриса.

В картине, стоит отметить, немало достаточно откровенных сцен с участием Марины Александровой. Но артистка говорит, что ни за одну ей не стыдно, она была заранее готова к такой игре.

А что касается мужа, режиссера Андрей Болтенко, то он и вовсе не смотрит фильмы с ее участием. Он разделяет Александрову-жену и Александрову-актрису. И не желает видеть то, что может его расстроить.

Источник: womanhit.ru