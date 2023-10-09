Галкин* заснял детей от Пугачевой Гарри и Лизу в бомбоубежище: новые кадры из Израиля

Шоумен Максим Галкин* поделился в микроблоге новыми снимками детей от Аллы Пугачевой — близнецов Гарри и Лизы.
На этот раз — в очень непривычной обстановке. Звездному семейству, которое приняло решение не уезжать из Израиля на фоне разворачивающихся там событий, пришлось спуститься в бомбоубежище.
Судя по всему, оно находится прямо в особняке, где живут Галкин* и Пугачева в Израиле. Дома в этой стране, как правило, имеют укрытия на случай бомбежек.
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Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* Гарри и Лиза. Фото: соцсети
«Обстрел. Сидим в бомбоубежище», — сообщил под снимками детей Максим Галкин*.
Напомним, ранее Максим Галкин* вышел на связь с поклонниками и рассказал, что он и его семья не планируют покидать Израиль на фоне трагических событий. Галкин* сообщил, что в этот понедельник в стране стало потише. Но, как видно, воздушная тревога все же была объявлена.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.