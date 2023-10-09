Галкин* заснял детей от Пугачевой Гарри и Лизу в бомбоубежище: новые кадры из Израиля

Шоумен Максим Галкин* поделился в микроблоге новыми снимками детей от Аллы Пугачевой — близнецов Гарри и Лизы.

На этот раз — в очень непривычной обстановке. Звездному семейству, которое приняло решение не уезжать из Израиля на фоне разворачивающихся там событий, пришлось спуститься в бомбоубежище.

Судя по всему, оно находится прямо в особняке, где живут Галкин* и Пугачева в Израиле. Дома в этой стране, как правило, имеют укрытия на случай бомбежек.

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