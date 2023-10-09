Иосиф Пригожин о судьбе своих родственников в Израиле: не выходят на связь, нет никаких вестей

Иосиф Пригожин живет и работает в России. Однако близкие родственники музыкального продюсера уже давно перебрались в Израиль. Поэтому Иосиф Игоревич особенно остро переживает военный конфликт, который недавно разгорелся в этой стране.

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Со слов продюсера, в Израиле проживает его мама, племянники, сестры и братья. И он как раз хотел навестить многочисленную родню. Вылет был запланирован на 9 октября. Но, конечно, теперь рейс отменили. И когда получится повидаться с близкими, не ясно.