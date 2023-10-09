Вдова Юдашкина вышла в свет с дочкой в одном стиле: леди в красном на променаде (фото)

Валентин Юдашкин умер в мае этого года в возрасте 59 лет. И хотя российский кутюрье был смертельно болен далеко не один год, для его жены Марины Юдашкиной это стало большим потрясением.

Пара хранила искренние чувства с юных лет, они с нежностью проводили время вместе и на людях всегда появлялись исключительно держа друг друга за руки.

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После ухода мужа Марина Юдашкина надолго пропала из светской жизни, перестала публиковать фото в соцсетях.

Однако сейчас вдова модельера стала понемногу приходить в себя и возвращаться к обычной жизни.

Накануне Марину Юдашкину с дочкой Галиной люди видели на променаде в Дубае. Родственницы оделись в одном стиле, примерив одну модель обуви и выбрав наряды в красных тонах. Мать и дочь лучезарно улыбались и выглядели счастливыми.