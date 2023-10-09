Просто нереальные красотки: Оля Рапунцель из «Дома-2» показала подросших дочерей — какими стали София и Василиса

Ольга Рапунцель. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель не чает души в своих дочках.

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель после расставания с мужем Димой Дмитренко одна растит двух маленьких дочерей - пятилетнюю Софию и трехлетнюю Василису.

Ольга Рапунцель много времени посвящает любимым крошкам и изредка показывает Софию и Василису подписчикам.

На этот раз Ольга Рапунцель поделилась кадрами с осенней прогулки. Она предстала в парке с Софией и Василисой. Поклонники тут же отметили, что девочки растут каким-то нереальными красотками и заметно повзрослели за последнее время.

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Ольга Рапунцель с дочками Софией и Василисой. Фото: соцсети

«Как я могла вообще прятать от вас такие фото. Они - мое все. Помните, мои дочки, у вас есть я», - подписала кадр Ольга Рапунцель.

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