Просто нереальные красотки: Оля Рапунцель из «Дома-2» показала подросших дочерей — какими стали София и Василиса

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель после расставания с мужем Димой Дмитренко одна растит двух маленьких дочерей - пятилетнюю Софию и трехлетнюю Василису.
Ольга Рапунцель много времени посвящает любимым крошкам и изредка показывает Софию и Василису подписчикам.
На этот раз Ольга Рапунцель поделилась кадрами с осенней прогулки. Она предстала в парке с Софией и Василисой. Поклонники тут же отметили, что девочки растут каким-то нереальными красотками и заметно повзрослели за последнее время.
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Ольга Рапунцель с дочками Софией и Василисой. Фото: соцсети
«Как я могла вообще прятать от вас такие фото. Они - мое все. Помните, мои дочки, у вас есть я», - подписала кадр Ольга Рапунцель.