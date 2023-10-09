«Единственно верный вариант — уходить»: Саша Савельева вышла на связь из Израиля

Известная вокалистка Саша Савельева вместе с мужем, актером Кириллом Сафоновым и сыном Леоном на протяжении последних месяцев живет в Израиле.
Звездное семейство оказалось в эпицентре трагических событий, которые разворачиваются в этой стране в эти дни. Саша Савельева вышла на связь в микроблоге по просьбе поклонников, которые переживали за певицу.
Вокалистка дала понять, что ей непросто. Саша Савельева рассказала, что в это тревожное время находит успокоение в общении с людьми.
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«У каждого в трудные времена срабатывает своя защитная реакция. Кто-то постит и репостит страшные кадры. Кто-то все свободное время проводит в просмотре ленты новостей… Но ничего не заменит живое человеческое общение и поддержка. Вот туда единственно верный вариант уходить, когда страшно, когда больно… В этом сумасшедшем мире есть лучики надежды — и это люди», — написала Саша Савельева в микроблоге.