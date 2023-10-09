Рудова в трусах оказалась на полу: откровенный кадр из спальни

Звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова давно претендует на звание блогера, поскольку онлайн она круглосуточно. Блондинка не только делится рабочими моментами, но и нередко отвечает на сокровенные вопросы, показывает семейный контент, а также частенько демонстрирует пикантные кадры.

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На этот раз она взбудоражила фолловеров снимком из спальни. Глубоко за полночь красотка решила лишить сна оставшихся неспящих поклонников и показала себя в трусиках.