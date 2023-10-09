Экранный бойфренд Самбурской резко высказался о ее отказе от съемок в продолжении «Универа»

Совсем скоро на ТНТ стартует новый сезон сериала «Универ». Продолжение ситкома, в котором экранные студенты уже состоялись в карьере и в жизни, поддержали практически все актеры, за исключением Настасьи Самбурской. Ее на экране зрители не увидят.
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Решение Самбурской продиктовано финансовым вопросом – актриса объясняла, что ей отказались повышать гонорар. Поклонники расстроились, что героини Настасьи не будет в кадре. А вот ее экранный бойфренд Стас Ярушин не переживает из-за отсутствия коллеги, с которой играл любовь.
«Не скучаю я по Самбурской! Так сложилось, такова жизнь. Ничего страшного. Мне все равно, если есть. А нет, так и нет. Я считаю, что не бывает незаменимых людей, все равно что-то да придумают», - цитирует kp.ru Ярушина.