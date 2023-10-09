Виолетта Чиковани помахала пятой точкой в стрингах перед Иракли в Африке: звезды в шоке

На ТНТ продолжается новый сезон шоу «Звезды в Африке». В этот раз к участникам пришел новенький, многим оказавшийся старым знакомым – певец Иракли, настоящее имя которого – Ираклий Пирцхалава.
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Новичка сразу же взяли в оборот лидеры лагерей – в шоу уже возникло противостояние групп. В борьбу включилась и блогер Виолетта Чиковани. Причем, пошла с козыря, решив зацепить его своей пятой точкой.
Виолетта Чиковани прильнула к Иракли. Кадр из шоу
Чиковани нарядилась в откровенный купальник со стрингами и покрутила ягодицами перед Иракли, более того, даже наклонилась так, что стыдно стало всем вокруг, но не ей.
«Это тот случай, когда человек делает, а стыдно тебе. Подобного рода шутки очень сильно обесценивают женщину, и я не приемлю такие шутки, для меня это выглядело очень пошло», - поразилась за кадром одна из голодающих, Карина Нигай.
Сам Иракли такой подход к себе не оценил. Более того, раскритиковал. Так что Виолетта, по сути, добилась обратного – лишь оттолкнула от себя новенького.
«Любому мужчине, и я не исключение, приятно какое-то женское внимание. Но все-таки я грузин от мозга и до костей. И девушка с фамилией «Чиковани» когда так себя ведет, ну такое немножечко это. Если ты меня хочешь вовлечь в какую-то идеологию, то это делать нужно не пятой точкой, это абсолютно точно», - высказался Иракли.