Виолетта Чиковани помахала пятой точкой в стрингах перед Иракли в Африке: звезды в шоке

Чиковани нарядилась в откровенный купальник со стрингами и покрутила ягодицами перед Иракли, более того, даже наклонилась так, что стыдно стало всем вокруг, но не ей.

«Это тот случай, когда человек делает, а стыдно тебе. Подобного рода шутки очень сильно обесценивают женщину, и я не приемлю такие шутки, для меня это выглядело очень пошло», - поразилась за кадром одна из голодающих, Карина Нигай.

Сам Иракли такой подход к себе не оценил. Более того, раскритиковал. Так что Виолетта, по сути, добилась обратного – лишь оттолкнула от себя новенького.