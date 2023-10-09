Игорь Николаев впервые после операции вышел на связь

63-летний Игорь Николаев после больницы и перенесенной операции на коронарных сосудах, по слухам, восстанавливается дома. Поклонники артиста давно не видели, сам он не выходил на связь, и лишь веский повод заставил его прервать молчание. Композитор заговорил впервые после удара.

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А повод самый что ни на есть радостный. Его младшая дочка Вероника, которую ему родила артистка Юлия Проскурякова, отмечает восьмилетие. Знаменитый папа тепло обратился к своей наследнице в соцсетях.

«Сегодня у нашего с Юлей солнышка, младшей дочки Вероники День рождения - 8 лет! Живу тобой, родная, очень люблю, пожалуйста, будь счастлива!» - написал артист.

Молодая жена Николаева тоже поздравила дочурку. Но по-прежнему не проронила ни слова о происшествии с мужем.