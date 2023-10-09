Ефимова в черном бикини оседлала волну на Дону: порезвилась с игристым

Многократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова вернулась из США, где прожила несколько лет, в Россию и объявила о возобновлении карьеры. Спортсменка обосновалась в Волгодонске и уже порадовала фанатов кадрами оттуда.
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Накануне Юлия опубликовала кадры своего отдыха на Дону. Они были сделаны еще в конце сентября, на них «золотая рыбка» катается на вейксерфе с бутылкой шампанского.
Мокрая Ефимова в бикини продемонстрировала не только чудеса балансирования, открыв бутылку с игристым на ходу и даже отпив из нее, но и красивую фигуру в мини-бикини. Подтянутая, стройная, Юлия пребывает в отличной физической форме, и поклонники одарили ее лестными комплиментами.