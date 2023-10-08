Красавица-блондинка: уехавшая в Турцию Элла Суханова из «Дома-2» показала подросшую дочку — куколка в лавандовом платье

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова сообщила в микроблоге, что сейчас находится в Турции. Элла Суханова не поделилась, как долго пробудет в этой стране. Но судя по всему, как минимум несколько месяцев.

Холодное время года в Москве Элла Суханова вместе с дочкой Эвелиной будет переждать в Алании, на берегу Средиземного моря.

Именно здесь на закате Элла Суханова запечатлелась вместе с трехлетней Эвелиной. Малышка - натуральная блондинка и похожа на милую куколку. На пляж Элла Суханова нарядила дочку в платье лавандового оттенка.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».