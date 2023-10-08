Красавица-блондинка: уехавшая в Турцию Элла Суханова из «Дома-2» показала подросшую дочку — куколка в лавандовом платье

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова сообщила в микроблоге, что сейчас находится в Турции. Элла Суханова не поделилась, как долго пробудет в этой стране. Но судя по всему, как минимум несколько месяцев.
Холодное время года в Москве Элла Суханова вместе с дочкой Эвелиной будет переждать в Алании, на берегу Средиземного моря.
Именно здесь на закате Элла Суханова запечатлелась вместе с трехлетней Эвелиной. Малышка - натуральная блондинка и похожа на милую куколку. На пляж Элла Суханова нарядила дочку в платье лавандового оттенка.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Элла Суханова с подросшей дочкой Эвелиной. Фото: соцсети
«Закаты в Алании прекрасны. Красота невероятная. Погода сейчас самая лучшая: днем +27/30, но нет палящего солнца. Оно мягкое и не обжигает. Море теплое, ласковое. Вечером не нужна теплая кофта или джинсы, достаточно шорт и футболки. Настоящий бархатный сезон. Именно поэтому мы выбрали регион Алания, район Махмутлар», - поделилась под снимком Элла Суханова.