Куда Алла Пугачева уедет из Израиля: комментарий директора Примадонны

Певица Алла Пугачева вместе с семьей последние полтора года живет в Израиле. Покинувшая Россию, Примадонна поселилась на шикарной вилле.
Но сейчас в Израиле разворачиваются трагические события, к которым приковано внимание всего мира. Куда уедет Алла Пугачева из Израиля вместе с детьми Гарри и Лизой и мужем Максимом Галкиным*.
Директор Аллы Пугачевой дала понять, что с ней певица не обсуждала этот вопрос. О том, куда и когда Пугачева планирует уехать из Израиля, ничего неизвестно.
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«У меня нет информации по этому поводу», - заявила директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова.
Напомним, накануне шоумен Максим Галкин* на своей странице в соцсети отреагировал на происходящее в Израиле.
«Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен. Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!» - написал Максим Галкин* в микроблоге.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам Lenta.ru