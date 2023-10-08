Куда Алла Пугачева уедет из Израиля: комментарий директора Примадонны

Певица Алла Пугачева вместе с семьей последние полтора года живет в Израиле. Покинувшая Россию, Примадонна поселилась на шикарной вилле.

Но сейчас в Израиле разворачиваются трагические события, к которым приковано внимание всего мира. Куда уедет Алла Пугачева из Израиля вместе с детьми Гарри и Лизой и мужем Максимом Галкиным*.

Директор Аллы Пугачевой дала понять, что с ней певица не обсуждала этот вопрос. О том, куда и когда Пугачева планирует уехать из Израиля, ничего неизвестно.

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