Рождаются же такие красоточки: Млодик показала младшую дочь от Виторгана в модном костюме — пуська

У известной пары Ирины Млодик и Эммануила Виторгана подрастают две очаровательные дочери - Этель и Клара. Этель в феврале исполнится уже шесть лет, а Кларочке в августе было четыре годика.
Ирина Млодик часто делится в микроблоге кадрами с участием малышек, на которые всякий раз с восторгом реагируют подписчики.
Ирина Млодик засняла четырехлетнюю Клару в обновке. Девочка позирует в костюме лососевого оттенка, немного стесняется и прижимается к папе. Эммануил Виторган стоит рядом и поддерживает малышку.
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«Пуська, ой как тебе хорошо лососевый цвет. Знаешь, как этот цвет называется, Кларочка? Лососевый», - говорит за кадром Ирина Млодик.
«Нет, розовый», - спорит с мамой Кларочка.
Новый костюм - это подарок Кларе от родной тети, сестры-близнеца Ирины Млодик Аллы. Мама за кадром просит дочь сказать Алле спасибо.
«Алла, спасибо», - благодарит Кларочка.