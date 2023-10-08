Рождаются же такие красоточки: Млодик показала младшую дочь от Виторгана в модном костюме — пуська

У известной пары Ирины Млодик и Эммануила Виторгана подрастают две очаровательные дочери - Этель и Клара. Этель в феврале исполнится уже шесть лет, а Кларочке в августе было четыре годика.

Ирина Млодик часто делится в микроблоге кадрами с участием малышек, на которые всякий раз с восторгом реагируют подписчики.

Ирина Млодик засняла четырехлетнюю Клару в обновке. Девочка позирует в костюме лососевого оттенка, немного стесняется и прижимается к папе. Эммануил Виторган стоит рядом и поддерживает малышку.

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