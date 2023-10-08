Умер 36-летний клавишник группы «Руки Вверх!» Владимир Капырин

Стало известно о скоропостижной смерти музыканта, клавишника культовой группы «Руки Вверх!» Владимира Капырина.

Тело Владимира Капырина в его квартире в Кунцево обнаружил отец музыканта. По словам Дмитрия Капырина, его сын лежал в луже крови и с пробитой головой. На теле были многочисленные следы побоев. Из квартиры пропали деньги и дорогой телефон.

Между тем, проведенная экспертиза установила, что музыкант группы «Руки Вверх!» Владимир Капырин умер не от побоев. Родные Владимира Капырина с этой версией категорически не согласны, но оспаривать ее не планируют.

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