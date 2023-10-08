Нереальной красоты девочка: как выглядит единственная дочь Проскуряковой и Николаева — куколка подросла

В семье известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева и его жены, актрисы и певицы Юлии Проскуряковой 8 октября большой праздник. В этот день в 2015-м году на свет появилась единственная и очень долгожданная дочь звездной пары Вероника.

В честь восьмого дня рождения наследницы Юлия Проскурякова разместила в своем телеграм-канале снимки подросшей Вероники.

Поклонники тут же отметили, что дочь Юлии Проскуряковой - просто нереальной красоты девочка. У Вероники милое личико, белокурые локоны по плечам. Она - абсолютная куколка и к тому же заметно подросла за последнее время.

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