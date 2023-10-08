Молодой муж предложил Булановой заключить брачный контракт

Летом 2023 года Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж. Избранником артистки стал бизнесмен Валерий Руднев, который младше певицы на 19 лет. И хотя в отношениях пары царит гармония, Руднев предложил заключить брачный контракт.

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Татьяна Буланова имеет подобный опыт (у артистки был договор со вторым мужем, футболистом Владиславом Радимовым) и не удивилась предложению возлюбленного.