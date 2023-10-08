Молодой муж предложил Булановой заключить брачный контракт

Летом 2023 года Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж. Избранником артистки стал бизнесмен Валерий Руднев, который младше певицы на 19 лет. И хотя в отношениях пары царит гармония, Руднев предложил заключить брачный контракт.
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Татьяна Буланова имеет подобный опыт (у артистки был договор со вторым мужем, футболистом Владиславом Радимовым) и не удивилась предложению возлюбленного.
«Валера мне предлагал заключить. Я в принципе не отказывалась. Потому что вообще солидарна со своим мужем в его решениях. Но пока мы ничего не заключали», — отметила звезда 90-х.
Как считает Буланова, брачный контракт абсолютно нормальное явление в наши дни и никак не отражается на чувствах. Их убивают неуважение друг к другу и нелюбовь — остальное ерунда.
По материалам «МК».