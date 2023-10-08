Пышнотелая Боярская прямо ответила на вопрос о беременности: люди не ожидали такого поворота

Елизавета Боярская и Максим Матвеев живут в браке уже 13 лет. У них растут двое мальчиков, Гриша и Андрей.

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Поклонники с интересом наблюдают за этой красивой семьей, ожидая, что на сыновьях пара не остановится. Стали появляться слухи, что Лиза Боярская якобы уже даже ожидает третьего малыша.

Появились они после посещения одного из спектаклей с ее участием, где знаменитость играет беременную женщину. На поклоне Елизавета выходит уже без накладного живота, однако и в таком виде выглядит довольно пышнотелой.

Журналисты канала НТВ шоу «Ты не поверишь!» задали Боярской прямой вопрос, не беременна ли она. На что звезда ответила довольно резко.

«Будете много знать, скоро состаритесь, приходите ко мне на спектакль», — отрезала дочь Михаила Боярского.

Стоит отметить, что Елизавета Боярская в принципе не любит афишировать свою личную жизнь, она редко делится личными кадрами в соцсетях и рассказывает подробности своей судьбы в интервью. Тем не менее, она не раз говорила, что ее муж Максим Матвеев – прекрасный заботливый отец.