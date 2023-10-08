Глюкоза отправилась на концерт, а попала в бомбоубежище в Израиле: хитросплетения судьбы

Глюкоза вместе с дочками и мужем застряла в бомбоубежище Израиля, об этом певица сама рассказала поклонникам на своих страничках в соцсетях.

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По словам звезды, в Тель-Авиве она планировала пробыть несколько дней вместе со своими близкими. Им хотелось посетить концерт Бруно Марса.

Однако на выступлении им оказаться не довелось, вместо него они попали в гущу событий, которые в настоящий момент происходят в Израиле. И теперь они все вместе находятся в бомбоубежище.

Кстати, поклонники Бруно Марса на время потеряли своего любимца. Он пропал из соцсетей и прекратил выходить на связь.

Только к концу дня 7 октября певец выставил фото в своем аккаунте, на котором запечатлелся со своим коллективом в терминале аэропорта Бен-Гурион. Так он дал понять почитателям, что жив и с ним все в порядке.