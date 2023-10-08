Николай Басков показал моложавую маму, которую приняли за его возлюбленную

Исполнитель Николай Басков прильнул к своей маме, чтобы сделать фото. А поклонники приняли его родительницу за новую избранницу знаменитости.
Николай Басков поздравил любимую маму с днем рождения. В честь праздника родственницы артиста на странице в социальных сетях у Николая Баскова появилась свежее фото и поздарваление.
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«Моя любимая, прекрасная, невероятно красивая мама! Будь всегда здорова и счастлива! Пусть твоя восхитительная улыбка долго-долго освещает этот мир и дарит тепло и радость всем, кто тебя окружает! Благодарю тебя за жизнь! За твою безусловную любовь!», – написал Басков.
Николай Басков с мамой. Фото: соцсети
«Коль, телефончик косметолога у мамы можно?», «Выглядит как твоя герлфренд», «Ничего себе, мама как студентка», – восхитились полковники артиста.
Так Елена Николаевна поразила своей красотой фанатов сына.