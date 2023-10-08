Николай Басков показал моложавую маму, которую приняли за его возлюбленную

Исполнитель Николай Басков прильнул к своей маме, чтобы сделать фото. А поклонники приняли его родительницу за новую избранницу знаменитости.

Николай Басков поздравил любимую маму с днем рождения. В честь праздника родственницы артиста на странице в социальных сетях у Николая Баскова появилась свежее фото и поздарваление.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».