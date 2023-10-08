«Как никогда стала красивой»: впервые после «пластики» Виктория Боня приоткрыла лицо

Виктория Боня. Фото: соцсети 

Телеведущая показала себя после операции.

Бизнесвумен Виктория Боня поделилась кадрами после своего преображения у пластического хирурга.

Экс-участница шоу «Дом-2» долгое время скрывалась от взора окружающих. При этом Боня постоянно говорила об отеках и неприятных последствиях операции на лице.

Виктория Боня после операции. Фото: соцсети 

И вот наконец знаменитость увидела, как лицо стало восстанавливаться. Виктория даже показала подбородок и нос.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». 

«Я начинаю себе нравиться в зеркале! Наконец-то пошла положительная динамика. А кожа вообще как никогда стала красивой», – отметила Боня в своем микроблоге.

Напомним, ранее Виктория Боня проговорилась, что готовится стать матерью во второй раз.

Читайте также