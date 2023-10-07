«Такое наслаждение»: располневшая Бузова обнажила мощные бедра в наряде фигуристки

Поющая телеведущая Ольга Бузова не пропускает светские мероприятия. В эту субботу, 7 октября, Ольга Бузова отметилась на концерте в Кремле в честь дня рождения Муз-ТВ. Телеканал отмечал свое 27-летие.
Ольга Бузова исполнила на сцене Кремлевского дворца песню «Позови», от чего пришла в экстаз.
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«Как круто моя песня звучит в Кремле. Такое наслаждение для артиста. Сегодня я красотка. По-праздничному оделась», - поделилась Ольга Бузова.
На публике Ольга Бузова предстала в платье, напоминающем наряд фигуристки - асимметричном, со стразами, прорезями и мини-юбкой, оголившей мощные бедра Ольги Бузовой.
Многие успели заметить, что Ольга Бузова за последнее время заметно прибавила в весе, став аппетитной и пышной.