«Такое наслаждение»: располневшая Бузова обнажила мощные бедра в наряде фигуристки

Поющая телеведущая Ольга Бузова не пропускает светские мероприятия. В эту субботу, 7 октября, Ольга Бузова отметилась на концерте в Кремле в честь дня рождения Муз-ТВ. Телеканал отмечал свое 27-летие.

Ольга Бузова исполнила на сцене Кремлевского дворца песню «Позови», от чего пришла в экстаз.

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