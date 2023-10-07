После тонны хейта: Клава Кока впервые вывела в свет избранника, которого выбрала в шоу «Сердце Клавы»

Певица Клава Кока впервые появилась на публике в сопровождении нового возлюбленного, которого выбрала на шоу «Сердце Клавы».

Парочка вышла в свет вместе, отметившись в Кремле на концерте по случаю 27-летия телеканала Муз-ТВ. Модель и актер Александр Поверин не отсвечивал. Он был одет во все черное и скромно стоял в сторонке, пока Клава Кока позировала на красной дорожке. Стоит отметить, что Клава Кока и ее избранник вышли в свет после тонны хейта в соцсетях.

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