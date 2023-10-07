Алсу блеснула точеной фигурой в мерцающем мини-платье с петлей на шее

Певица Алсу была замечена в числе гостей грандиозного мероприятия - концерта в Кремле по случаю дня рождения телеканала Муз-ТВ.
40-летняя певица предстала на публике в наряде, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Мерцающее мини-платье с петлей на шее красиво обрамило тонкий стан Алсу. Алсу напомнила, что уже 25 лет выступает на сцене и рассказала, что секрет ее стройности в ограниченном питании по принципу «всего понемногу».
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Алсу в мерцающем мини-платье. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Другая известная вокалистка, Анита Цой, напротив, появилась в наряде, скрывающем нюансы фигуры.
Анита Цой призналась, что лишний вес - ее боль, она постоянно на диетах. В планах - к Новому году похудеть на 20 килограммов.
Анита Цой. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro