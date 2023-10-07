Алсу блеснула точеной фигурой в мерцающем мини-платье с петлей на шее

Певица Алсу была замечена в числе гостей грандиозного мероприятия - концерта в Кремле по случаю дня рождения телеканала Муз-ТВ.

40-летняя певица предстала на публике в наряде, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Мерцающее мини-платье с петлей на шее красиво обрамило тонкий стан Алсу. Алсу напомнила, что уже 25 лет выступает на сцене и рассказала, что секрет ее стройности в ограниченном питании по принципу «всего понемногу».

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