Юбку забыла надеть: 59-летняя Лолита Милявская предстала на публике в одних колготках из люрекса

Лолита Милявская. Фото: Global Look Press

Певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская вышла в свет в дерзком образе.

Певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская за месяц до 60-летия готова подтверждать свое реноме женщины без комплексов.

На концерт в Кремлевский дворец по случаю 27-го дня рождения телеканала Муз-ТВ Лолита, которой 14 ноября исполнится шестьдесят лет, предстала в весьма дерзком образе. 

Певица нарядилась в облегающий комбинезон из люрекса с полупрозрачными лосинами, которые больше похожи на колготки. Создалось полное ощущение того, что 59-летняя Лолита Милявская просто забыла надеть юбку.

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Лолита Милявская (на фото слева) в колготках из люрекса. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

«Надеваю, что попадется. Лишь бы не грязное», - раскрыла секрет создания своих аутфитов Лолита Милявская

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