Юбку забыла надеть: 59-летняя Лолита Милявская предстала на публике в одних колготках из люрекса

Певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская за месяц до 60-летия готова подтверждать свое реноме женщины без комплексов.

На концерт в Кремлевский дворец по случаю 27-го дня рождения телеканала Муз-ТВ Лолита, которой 14 ноября исполнится шестьдесят лет, предстала в весьма дерзком образе.

Певица нарядилась в облегающий комбинезон из люрекса с полупрозрачными лосинами, которые больше похожи на колготки. Создалось полное ощущение того, что 59-летняя Лолита Милявская просто забыла надеть юбку.

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