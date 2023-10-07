52-летняя Лера Кудрявцева отрезала челку: как она выглядит теперь (фото внутри)

В эту субботу, 7 октября, в Кремлевском дворце проходит грандиозное мероприятие - концерт в честь дня рождения телеканала Муз-ТВ. По случают 27-летия главного музыкального канала страны в Кремлевском дворце собрались знаменитости, которые пришли поздравить Муз-ТВ с прекрасной датой.
В числе гостей мероприятия - телеведущая Лера Кудрявцева, на днях сменившая имидж. 52-летняя Лера Кудрявцева отрезала челку и чуть укоротила свое фирменное каре.
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Так Лера Кудрявцева выглядит с челкой. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Лера Кудрявцева рассказала, что ее супруг, хоккеист Игорь Макаров новую прическу оценил положительно. Он поддерживает знаменитую жену во всем и даже на свидание к Сергею Лазареву, поделилась Лера Кудрявцева отпускает всегда с легким сердцем. Не ревнует к бывшему.