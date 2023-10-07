«Я думал, что-то заело на сцене»: Дробыш разнес исполнителей хита «Ты пчела — я пчеловод» в эфире Муз-ТВ

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш - член жюри шоу телеканала Муз-ТВ «Битва поколений».
Виктор Дробыш не стесняется говорить участникам проекта то, что он о них думает. В выпуске от 30 сентября, например, Виктор Дробыш приложил популярную вокалистку Наташу Королеву, вспомнив, как в свое время ненавидел певицу и ее творчество.
В выпуске шоу «Битва поколений», который вышел в эфир в эту субботу, 7 октября, Виктор Дробыш пригвоздил группу RASA за их хит «Ты пчела — я пчеловод».
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«Я думал, что-то заело на сцене», - заявил Виктор Дробыш.
Досталось от Дробыша и звезде 90-х Ладе Дэнс, исполнившей во время шоу свой хит конца прошлого века «Девочка ночь».
«Стыдно было сказать, думал, Лада обидится… Но самое крутое в ее песне — это задник», - оценил номер Лады Дэнс Виктор Дробыш.