«Я думал, что-то заело на сцене»: Дробыш разнес исполнителей хита «Ты пчела — я пчеловод» в эфире Муз-ТВ

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш - член жюри шоу телеканала Муз-ТВ «Битва поколений».

Виктор Дробыш не стесняется говорить участникам проекта то, что он о них думает. В выпуске от 30 сентября, например, Виктор Дробыш приложил популярную вокалистку Наташу Королеву, вспомнив, как в свое время ненавидел певицу и ее творчество.

В выпуске шоу «Битва поколений», который вышел в эфир в эту субботу, 7 октября, Виктор Дробыш пригвоздил группу RASA за их хит «Ты пчела — я пчеловод».

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