Ляйсан Утяшева проговорилась о сложностях с зачатием: уже готова поверить в силу волшебных камней

Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе уже более 10 лет. Гимнастка и юморист воспитывают двоих детей: сына Роберта и дочь Софию. И, судя по всему, пара не планирует останавливаться на достигнутом.

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Ляйсан и раньше не скрывала того, что хотела бы родить третьего ребенка. Однако в подробности спортсменка не вдавалась. Предпочитая держать свои личные планы при себе. Но не так давно Утяшева все-таки проговорилась.

Дело было в Екатеринбурге. Куда гимнастка приехала со своим шоу. Ляйсан рассматривала достопримечательности города и наткнулась на красивую инсталляцию, выполненную из родонита.

Спортсменка вдруг начала рассказывать своим подписчикам о том, что этот чудесный камень полезен для тех, кто хочет забеременеть. Со слов Ляйсан, родонит нужно иметь при себе, если есть проблемы с зачатием и вынашиванием.

В конце публикации спортсменка загадочно добавила: «Все не так просто». И эта фраза навела поклонников Утяшевой на определенные мысли.

Часть из них решила, что гимнастка хочет, но не может забеременеть. А другие теперь уверены в том, что Ляйсан уже в положении и рассматривает родонит как некий оберег. Кто из них прав, пока не ясно. Будем наблюдать, время покажет.